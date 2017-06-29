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Дуайер возглавит минское «Динамо»

30.06.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Канадский тренер Горди Дуайер возглавит минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения со специалистом.

Горди Дуайер – известный 39-летний тренер, хорошо знакомый болельщикам как главный тренер хорватского «Медвешчака» в сезонах 2015/16 – 2016/17.

Входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Также возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.

В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.

«Отметим, что нападающий Дуайер отличался жестким, неуступчивым характером. Эти его черты были свойственны и «Медвешчаку», который он возглавлял», – сообщает пресс-служба «Динамо».

Ранее минчан возглавлял Крэйг Вудкрофт.

Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков сообщал о том, что Дуайер являлся кандидатом на пост тренера «Динамо». Но не подошел клубу из-за того, что имеет канадское гражданство. Позже ситуация изменилась.

Вячеслав Федоренков: «Изначальная установка «только белорусский тренер» в «Динамо» смягчена до «по крайней мере русскоязычный»

Дуайер возглавит минское «Динамо»

 
 
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Канадский тренер Горди Дуайер возглавит минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

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