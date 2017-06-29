|
Дуайер возглавит минское «Динамо»
30.06.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Канадский тренер Горди Дуайер возглавит минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения со специалистом.
Горди Дуайер – известный 39-летний тренер, хорошо знакомый болельщикам как главный тренер хорватского «Медвешчака» в сезонах 2015/16 – 2016/17.
Входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Также возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.
В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.
«Отметим, что нападающий Дуайер отличался жестким, неуступчивым характером. Эти его черты были свойственны и «Медвешчаку», который он возглавлял», – сообщает пресс-служба «Динамо».
Ранее минчан возглавлял Крэйг Вудкрофт.
Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский тренер Горди Дуайер возглавит минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии