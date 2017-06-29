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Владимир Журавель: «Позиция, которую мы занимаем в турнирной таблице, не соответствует нашим ожиданиями. Чемпионат не задался»

30.06.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в интервью для журнала «Город над Бугом» подвел итоги первых шести месяцев своей работы в Бресте, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.

– Как вы оцените результаты работы за прошедшие 6 месяцев?

– Все на поверхности. Кубковые матчи нам удались, получилось выиграть в финале. Что касается чемпионата, то здесь удовлетворения никакого нет. Позиция, которую мы занимаем в турнирной таблице, не соответствует нашим ожиданиями. Это самое большое разочарование. Причины есть, и не одна. Думаю, в какой-то степени повлиял Кубок. По дороге к финалу у нас были некоторые эксперименты. В частности, в матче против «Шахтера» мы дали отдохнуть лидерам, что повлияло результат. Будем откровенны, чемпионат не задался.

– Перед началом сезона, когда были проведены сборы и укомплектован состав, на какое место в чемпионате вы настраивались?

– Естественно, мы планировали идти в группе лидеров ну или как минимум на расстоянии вытянутой руки от лидеров. Сейчас видим совершенно другую картину, большой отрыв, игр остается все меньше.

– В одном из своих интервью Сергей Ковальчук говорил, что цель на сезон – это пробиться в четверку. Насколько сейчас команда далека от этого?

– Задача остается до конца сезона. Продолжаем играть и при определенных раскладах четвертое место дает право на участие в еврокубках. На данный момент это будет приемлемым результатом для нас. Мы понимаем, что в любом случае летом будут изменения и состав модернизируется, – сказал Журавель.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в интервью для журнала «Город над Бугом» подвел итоги первых шести месяцев своей работы в Бресте, а также...

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