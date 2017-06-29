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Уимблдон. Квалификация. Соболенко сыграет с Кристи Ан за выход в основную сетку

30.06.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальном раунде квалификации «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко поборется за выход в основную сетку.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Квалификация

Третий круг

Кристи Ан (США) – Арина Соболенко (Беларусь)

30 июня, 13.00

 
 
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В финальном раунде квалификации «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко поборется за выход в основную сетку.

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