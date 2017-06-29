|
Уимблдон. Квалификация. Соболенко сыграет с Кристи Ан за выход в основную сетку
30.06.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном раунде квалификации «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко поборется за выход в основную сетку.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Третий круг
Кристи Ан (США) – Арина Соболенко (Беларусь)
30 июня, 13.00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальном раунде квалификации «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко поборется за выход в основную сетку.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии