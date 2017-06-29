Денисов покинул «Трактор»

«Трактор» расторг контракт с 33-летним белорусским защитником Владимиром Денисовым, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

«Клуб благодарит защитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Денисов перешел в стан «черно-белых» по ходу сезона 2015-2016 из «Ак Барса». С тех пор защитник провел за «Трактор» 73 матча, в которых набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи) при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа. Отметим, что белорус был капитаном команды.