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Денисов покинул «Трактор»
30.06.2017 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Трактор» расторг контракт с 33-летним белорусским защитником Владимиром Денисовым, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
«Клуб благодарит защитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Денисов перешел в стан «черно-белых» по ходу сезона 2015-2016 из «Ак Барса». С тех пор защитник провел за «Трактор» 73 матча, в которых набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи) при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа. Отметим, что белорус был капитаном команды.
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«Трактор» расторг контракт с белорусским защитником Владимиром Денисовым, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
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