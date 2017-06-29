Никола Лукич о матче с «Рунавиком»: «Не все получилось. Может, потому что мы вышли расслабленными и думали, что будет легко»

Полузащитник минского «Динамо» Никола Лукич прокомментировал победу над «Рунавиком» (2:1) в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Сегодня вы рассчитывали создать гандикап перед ответным матчем или просто хотели выиграть?

– Конечно, надеялись на победу с крупным счетом, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой и, возможно, дать там шанс молодым ребятам. Вроде складывалось все нормально: забили один мяч, потом второй, несмотря на то, что соперник постоянно защищался большими силами и очень низко садился в оборону. В принципе, именно такой игры мы от фарерцев и ждали. Погода тоже отнимала много сил, но она была одинаковая и для нас, и для гостей. Не знаю, что не получилось у нас во втором тайме, соперник просто ждал своего шанса на контратаку и, в итоге, дождался. Наши индивидуальные ошибки привели к штрафному удару, а их парень здорово его исполнил. Конечно, мы не ожидали, что пропустим, поэтому сейчас нужно собраться и выиграть сначала у «Витебска» в чемпионате, а потом и там на Фарерах.

– Игру «Рунавика» основательно изучали?

– Изучали, конечно. Хотя видеоматериалы было нелегко найти, насколько знаю, и их было не много. Но «Рунавик» показал именно то, чего мы ожидали. Правда, соперник сегодня выставил пять защитников, хотя в тех матчах, которые мы видели, у них было четыре. Но тренер предупреждал, что они могут перестроиться. Они ведь тоже, наверняка, изучали нас.

– В конце второго тайма, помимо гола, «Рунавик» провел еще несколько опасных контратак. Причина в вашей расслабленности или в том, что соперник прибавил?

– Наверное, все-таки наша расслабленность. Но мы также хотели забить еще, поэтому шли вперед и раскрывались. Были возможности, чтобы увеличить разницу, однако ими не удалось воспользоваться. Соперник же один раз ударил и забил — это футбол, так бывает.

– Несмотря на пропущенный домашний гол, уверенность в выходе в следующий раунд не пропала?

– Мы уверены, что у нас есть качественные футболисты, что мы хорошая команда. Просто в этой игре не все получилось. Может быть, потому что мы вышли расслабленными и думали, что все будет легко, но в футболе так не бывает. Однако теперь мы получили важный урок, и это должно нам помочь собраться. Разумеется, будет и разбор игры, посмотрим, какие ошибки мы допустили, и что необходимо улучшить. Но сначала нужно хорошо сыграть с «Витебском».

– На Фарерах придется играть на синтетике.

– Да, я слышал, но ничего страшного в этом не вижу. Мы достаточно играли и тренировались в этом сезоне на искусственных полях.

– Ты привык играть поближе к атаке, но в последних матчах сменил позицию и действуешь из глубины.

– Для меня не проблема сыграть и в центре, и на фланге, и инсайда, и нападающего. Как тренер решает, так и играю. На нынешней позиции я чаще встречаюсь с мячом, больше ответственности и мне это нравится. Но также я люблю находиться ближе к воротам и забивать. Все решает тренер.

– «Динамо» выиграло все шесть матчей в июне. Наверняка, в команде сейчас должна быть очень классная атмосфера.

– Так и есть. Я это отмечал даже перед матчем с «Крумкачами» и после него тоже. Приятно побеждать в каждом матче — это добавляет веру в себя, – сказал Лукич.

Напомним, после матча главный тренер минчан Сергей Гуренко раскритиковал действия подопечных в этом матче.

Николай Ходасевич: «Будет очень болезненный удар, если «Рунавик» или «Судува» пройдут дальше. Пока начинаем достаточно печально и тяжело»