Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов рассказал о том, что легкоатлет Иван Тихон может пропустить чемпионат мира.

«Иван планировал выступить на чемпионате Беларуси в Гродно и отобраться на чемпионат мира, однако буквально за несколько недель до старта заболел воспалением легких. Вылечился, но вся проведенная подготовка пошла насмарку: спортсмен стал «пустым», а времени, чтобы начать все с начала и набрать форму, не осталось», – сказал Сиводедов.

Правда, старший тренер по метаниям Александр Мелешко вероятность появления Ивана в гродненском секторе пока полностью не исключает. Тихон даже в разобранном состоянии на внутренней арене являет собой грозную силу и побороться за место в составе (как и выполнить квалификационный норматив) способен. А за оставшийся до чемпионата мира месяц можно и форму набрать. Все это делает без того интригующие соревнования метателей молота главным гвоздем стартующего во вторник в Гродно чемпионата Беларуси.

— В остальных видах программы ситуация более–менее ясна. У толкателей ядра, метателей копья или диска спортсмены уже имеют нормативы для выступления в Лондоне, а возможные их конкуренты пока слишком далеки от того, чтобы побороться за место в составе. В молоте же гарантированное место в составе есть только у Борейши. К слову, у Ивана Тихона норматива пока также нет.