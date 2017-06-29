ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Тихон может пропустить чемпионат мира

30.06.2017 07:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов рассказал о том, что легкоатлет Иван Тихон может пропустить чемпионат мира.

«Иван планировал выступить на чемпионате Беларуси в Гродно и отобраться на чемпионат мира, однако буквально за несколько недель до старта заболел воспалением легких. Вылечился, но вся проведенная подготовка пошла насмарку: спортсмен стал «пустым», а времени, чтобы начать все с начала и набрать форму, не осталось», – сказал Сиводедов.

Правда, старший тренер по метаниям Александр Мелешко вероятность появления Ивана в гродненском секторе пока полностью не исключает. Тихон даже в разобранном состоянии на внутренней арене являет собой грозную силу и побороться за место в составе (как и выполнить квалификационный норматив) способен. А за оставшийся до чемпионата мира месяц можно и форму набрать. Все это делает без того интригующие соревнования метателей молота главным гвоздем стартующего во вторник в Гродно чемпионата Беларуси.

— В остальных видах программы ситуация более–менее ясна. У толкателей ядра, метателей копья или диска спортсмены уже имеют нормативы для выступления в Лондоне, а возможные их конкуренты пока слишком далеки от того, чтобы побороться за место в составе. В молоте же гарантированное место в составе есть только у Борейши. К слову, у Ивана Тихона норматива пока также нет.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов рассказал о том, что легкоатлет Иван Тихон может пропустить чемпионат мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Германия и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций в Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика