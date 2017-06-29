ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Фатиков: «Без усиления состава легионерами минское «Динамо» вряд ли выйдет в плей-офф»

30.06.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хоккейный специалист Леонид Фатиков поделился мнением об измененном векторе развития минского «Динамо».

– Уход Вудкрофта из «Динамо» связан с тем, что изменилась политика клуба?

– В принципе, бывший наставник уже обозначил свою позицию по данному вопросу. Да, действительно, руководство «зубров» поменяло вектор развития. Кроме того, троих помощников Вудкрофта отправили «на мороз», то есть отказались от сотрудничества с ними. Работать с новыми людьми он не захотел. Он ушел в швейцарский клуб.

– Крэйг Вудкрофт понял, что в новых условиях серьезного результата не добьется?

– Не знаю, что он понял. Однако без серьезного усиления состава легионерами «Динамо» вряд ли выйдет в плей-офф. Только с белорусскими игроками это будет сделать весьма проблематично.

– Непопадание в нокаут-раунд нанесло бы удар по репутации Вудкрофта?

– Во всяком случае, человек реально смотрит на вещи. Он принял решение. Правильное или нет – покажет время. Считаю, что он выбрал более спокойный и стабильный вариант продолжения тренерской карьеры.

– Иногда в СМИ появляются жалобы от белорусских игроков, что им предоставляют меньше игрового времени, чем легионерам…

– Обижаться в данном случае можно только на себя. Должны приглашаться легионеры, которые на голову сильнее местных хоккеистов. Поэтому если ты сильнее иностранца, то никакой тренер не будет тебя держать на лавке. Во вред себе наставник ничего делать не будет, – сказал Фатиков.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный специалист Леонид Фатиков поделился мнением об измененном векторе развития минского «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Никола Лукич о матче с «Рунавиком»: «Не все получилось. Может, потому что мы вышли расслабленными и думали, что будет легко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика