Леонид Фатиков: «Без усиления состава легионерами минское «Динамо» вряд ли выйдет в плей-офф»

Хоккейный специалист Леонид Фатиков поделился мнением об измененном векторе развития минского «Динамо».

– Уход Вудкрофта из «Динамо» связан с тем, что изменилась политика клуба?

– В принципе, бывший наставник уже обозначил свою позицию по данному вопросу. Да, действительно, руководство «зубров» поменяло вектор развития. Кроме того, троих помощников Вудкрофта отправили «на мороз», то есть отказались от сотрудничества с ними. Работать с новыми людьми он не захотел. Он ушел в швейцарский клуб.

– Крэйг Вудкрофт понял, что в новых условиях серьезного результата не добьется?

– Не знаю, что он понял. Однако без серьезного усиления состава легионерами «Динамо» вряд ли выйдет в плей-офф. Только с белорусскими игроками это будет сделать весьма проблематично.

– Непопадание в нокаут-раунд нанесло бы удар по репутации Вудкрофта?

– Во всяком случае, человек реально смотрит на вещи. Он принял решение. Правильное или нет – покажет время. Считаю, что он выбрал более спокойный и стабильный вариант продолжения тренерской карьеры.

– Иногда в СМИ появляются жалобы от белорусских игроков, что им предоставляют меньше игрового времени, чем легионерам…

– Обижаться в данном случае можно только на себя. Должны приглашаться легионеры, которые на голову сильнее местных хоккеистов. Поэтому если ты сильнее иностранца, то никакой тренер не будет тебя держать на лавке. Во вред себе наставник ничего делать не будет, – сказал Фатиков.