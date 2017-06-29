МИНСК, 30 июн — Sputnik. Канадский специалист Горди Дуайер возглавит хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".



© Sputnik / Виктор Толочко Вудкрофт объяснил свое решение уйти из минского "Динамо"

"Бело-синие" остались без главного тренера 23 июня: команду покинул 47-летний специалист из Канады Крэйг Вудкрофт . По словам гендиректора "динамовцев" Анатолия Курильца, главный тренер сам пожелал уйти из клуба. После этого руководство "зубров" активно начало искать замену Вудкрофту.

"Горди Дуайер возглавит ХК "Динамо-Минск". Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения с канадским специалистом", — рассказали в клубе.

Напомним, 39-летний специалист ранее работал с хорватским "Медвешчаком" в сезонах-2015/16 — 2016/17. Кроме того, Дуайер входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Специалист также работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", был ассистентом главного тренера юношеской (U-18) сборной Канады.

Дуайер также выступал за клубы НХЛ. В качестве игрока он провел 108 матчей. Нападающий защищал цвета "Тампы", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаля". Отметим, что форвард отличался жестким, неуступчивым характером.

В сезоне-2016/17 "зубры" в плей-офф Кубка Гагарина проиграли "Локомотиву" (Ярославль) в первом раунде.

После жесткой критики президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес отечественного хоккея весной этого года председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич заявил, что в "Динамо" вообще не должно быть легионеров, в том числе и в тренерском штабе . В начале лета тренерский штаб покинули три ассистента главного тренера , а затем и сам главком. Сейчас Вудкрофт работает в Швейцарии .