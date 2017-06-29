ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккейное "Динамо-Минск" нашло нового главного тренера

30.06.2017 13:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Канадский специалист Горди Дуайер возглавит хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Хоккейное "Динамо-Минск" нашло нового главного тренера
© Sputnik / Виктор Толочко
Вудкрофт объяснил свое решение уйти из минского "Динамо"

"Бело-синие" остались без главного тренера 23 июня: команду покинул 47-летний специалист из Канады Крэйг Вудкрофт. По словам гендиректора "динамовцев" Анатолия Курильца, главный тренер сам пожелал уйти из клуба. После этого руководство "зубров" активно начало искать замену Вудкрофту.

"Горди Дуайер возглавит ХК "Динамо-Минск". Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения с канадским специалистом", — рассказали в клубе.

Напомним, 39-летний специалист ранее работал с хорватским "Медвешчаком" в сезонах-2015/16 — 2016/17.  Кроме того, Дуайер входил в тренерский штаб  сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Специалист также работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", был ассистентом главного тренера юношеской (U-18) сборной Канады.

Дуайер также выступал за клубы НХЛ. В качестве игрока он провел 108 матчей. Нападающий защищал цвета  "Тампы", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаля". Отметим, что форвард отличался жестким, неуступчивым характером.

В сезоне-2016/17 "зубры" в плей-офф Кубка Гагарина проиграли "Локомотиву" (Ярославль) в первом раунде.

После жесткой критики президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес отечественного хоккея весной этого года председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич заявил, что в "Динамо" вообще не должно быть легионеров, в том числе и в тренерском штабе. В начале лета тренерский штаб покинули три ассистента главного тренера, а затем и сам главком. Сейчас Вудкрофт работает в Швейцарии.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство "зубров" нашло замену Крэйгу Вудкрофту за неделю, работать с минчанами в новом сезоне снова будет специалист из Канады.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Леонид Фатиков: «Без усиления состава легионерами минское «Динамо» вряд ли выйдет в плей-офф»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика