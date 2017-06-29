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Хоккейное "Динамо-Минск" нашло нового главного тренера
30.06.2017 13:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Канадский специалист Горди Дуайер возглавит хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Бело-синие" остались без главного тренера 23 июня:
"Горди Дуайер возглавит ХК "Динамо-Минск". Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения с канадским специалистом", — рассказали в клубе.
Напомним, 39-летний специалист ранее работал с хорватским "Медвешчаком" в сезонах-2015/16 — 2016/17. Кроме того, Дуайер входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году. Специалист также работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", был ассистентом главного тренера юношеской (U-18) сборной Канады.
Дуайер также выступал за клубы НХЛ. В качестве игрока он провел 108 матчей. Нападающий защищал цвета "Тампы", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаля". Отметим, что форвард отличался жестким, неуступчивым характером.
В сезоне-2016/17 "зубры" в плей-офф Кубка Гагарина проиграли "Локомотиву" (Ярославль) в первом раунде.
После
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Руководство "зубров" нашло замену Крэйгу Вудкрофту за неделю, работать с минчанами в новом сезоне снова будет специалист из Канады.
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