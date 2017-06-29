|
Владислав Татур: «Предложение от минского «Динамо» у Драгуна также имеется. Все очень интересно»
30.06.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур сообщил о том, что минское «Динамо» сделало предложение белорусскому полузащитнику Станиславу Драгуну, который в свое время был капитаном столичного клуба, до переезда в чемпионат России.
«Болельщикам минского «Динамо» рано отчаиваться. Предложение от их клуба у Драгуна также имеется. Все очень интересно», – написал Татур в своем твиттере.
Ранее сообщалось о том, что Драгун
Добавим, что Драгун является свободным агентом.
Последним клубом хавбека был «Оренбург», который по итогам сезона вылетел в ФНЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур сообщил о том, что минское «Динамо» сделало предложение белорусскому полузащитнику Станиславу Драгуну, который в свое...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии