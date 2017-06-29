Владислав Татур: «Предложение от минского «Динамо» у Драгуна также имеется. Все очень интересно»

Журналист «Беларусь 5» Владислав Татур сообщил о том, что минское «Динамо» сделало предложение белорусскому полузащитнику Станиславу Драгуну, который в свое время был капитаном столичного клуба, до переезда в чемпионат России.

«Болельщикам минского «Динамо» рано отчаиваться. Предложение от их клуба у Драгуна также имеется. Все очень интересно», – написал Татур в своем твиттере.

Ранее сообщалось о том, что Драгун имеет предложения от «Шахтера» и брестского «Динамо». По информации «Прессбола», футболист близок к переходу в БАТЭ.

Добавим, что Драгун является свободным агентом.

Последним клубом хавбека был «Оренбург», который по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков, если он вернется не в минское «Динамо»