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Геннадий Лянго стал новым тренером по физподготовке минского «Динамо»

30.06.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне 2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго.

С 2006 по 2015 годы специалист работал тренером по физподготовке «Юности». В этот период столичная команда дважды выиграла Континентальный кубок, четыре раза – золотые медали чемпионата Беларуси.

Геннадий Лянго ммеет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности, Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.

Проходил курсы повышения квалификации под эгидой КХЛ и Высшей школы тренеров (2011), а также КХЛ и РФС (2012).

Геннадий Лянго стал новым тренером по физподготовке минского «Динамо»

 
 
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Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне 2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго.

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