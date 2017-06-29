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Геннадий Лянго стал новым тренером по физподготовке минского «Динамо»
30.06.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне 2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго.
С 2006 по 2015 годы специалист работал тренером по физподготовке «Юности». В этот период столичная команда дважды выиграла Континентальный кубок, четыре раза – золотые медали чемпионата Беларуси.
Геннадий Лянго ммеет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности, Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.
Проходил курсы повышения квалификации под эгидой КХЛ и Высшей школы тренеров (2011), а также КХЛ и РФС (2012).
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Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне 2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго.
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