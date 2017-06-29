Геннадий Лянго стал новым тренером по физподготовке минского «Динамо»

Тренером минского «Динамо» по физической подготовке в сезоне 2017/18 будет белорусский специалист Геннадий Лянго.

С 2006 по 2015 годы специалист работал тренером по физподготовке «Юности». В этот период столичная команда дважды выиграла Континентальный кубок, четыре раза – золотые медали чемпионата Беларуси.

Геннадий Лянго ммеет опыт проведения занятий по индивидуальной подготовке с игроками сборной Беларуси, в частности, Сергеем Костицыным и Владимиром Денисовым.

Проходил курсы повышения квалификации под эгидой КХЛ и Высшей школы тренеров (2011), а также КХЛ и РФС (2012).



