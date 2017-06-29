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Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдона
30.06.2017 14:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сумела пробиться в основную сетку женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.
© Sputnik / Виктор Толочко
В матче в пятницу, который белоруска, находящаяся на 135-й строчке рейтинга WTA, сумела обыграть в двух сетах американскую спортсменку Кристин Ан (116 WTA).
Игру Соболенко завершила практически с разгромным счетом – 6:1, 6:1.
Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира Беларуси будет представлена тремя спортсменками – без квалификации на корты выйдут также Виктория Азаренко и (678 WTA) и Александра Саснович (87).
Азаренко в 1/64 финала встретится с американкой Сиси Беллис (40 WTA), а Саснович – с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко (14 WTA).
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Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира Беларуси будет представлена тремя спортсменками.
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