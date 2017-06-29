Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдона

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сумела пробиться в основную сетку женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.



© Sputnik / Виктор Толочко Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне

В матче в пятницу, который белоруска, находящаяся на 135-й строчке рейтинга WTA, сумела обыграть в двух сетах американскую спортсменку Кристин Ан (116 WTA).

Игру Соболенко завершила практически с разгромным счетом – 6:1, 6:1.

Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира Беларуси будет представлена тремя спортсменками – без квалификации на корты выйдут также Виктория Азаренко и (678 WTA) и Александра Саснович (87).

Азаренко в 1/64 финала встретится с американкой Сиси Беллис (40 WTA), а Саснович – с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко (14 WTA).

NOTABLE 1ST ROUNDS



Azarenka v Bellis

Radwanska v Jankovic

Cibulkova v Petkovic

Lisicki v Konjuh

Barty v Svitolina

Suarez Navarro v Bouchard — Wimbledon (@Wimbledon) 30 июня 2017 г.