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Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдона

30.06.2017 14:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сумела пробиться в основную сетку женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.

Арина Соболенко пробилась в основную сетку Уимблдона
© Sputnik / Виктор Толочко
Уимблдон: Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Лондоне

В матче в пятницу, который белоруска, находящаяся на 135-й строчке рейтинга WTA, сумела обыграть в двух сетах американскую спортсменку Кристин Ан (116 WTA).

Игру Соболенко завершила практически с разгромным счетом – 6:1, 6:1.

Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира Беларуси будет представлена тремя спортсменками – без квалификации на корты выйдут также Виктория Азаренко и (678 WTA) и Александра Саснович (87).

Азаренко в 1/64 финала встретится с американкой Сиси Беллис (40 WTA), а Саснович – с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко (14 WTA).

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира Беларуси будет представлена тремя спортсменками.

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