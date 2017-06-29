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Гаврус продлил контракт с минским «Динамо»
30.06.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Артур Гаврус продлил контракт с минским «Динамо».
Новое одностороннее соглашение рассчитано на один год.
Для хоккеиста предстоящий сезон станет пятым в составе столичного клуба.
Всего за «зубров» форвард сыграл 126 матчей, в которых набрал 33 (14+19) очка.
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Нападающий Артур Гаврус продлил контракт с минским «Динамо».
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