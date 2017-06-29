|
Зломислич перешел в «Шахтер»
30.06.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», «Шахтер» подписал контракт с боснийским опорным полузащитником Дамиром Зломисличем.
Последним клубом хавбека являлся «Широки Брег».
Статистику Зломыслича, рост которого составляет 193 сантиметра, смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», «Шахтер» подписал контракт с боснийским опорным полузащитником Дамиром Зломисличем.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии