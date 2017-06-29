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Пресс-атташе «Динамо»: «Советую вспомнить прошлое межсезонье. Было также много скепсиса, а в итоге получился хороший сезон!»
30.06.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе минского
«Советую вспомнить прошлое межсезонье. Было также много скепсиса, а в итоге получился хороший сезон!» – написал Стронгин.
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Пресс-атташе «Динамо»: «Советую вспомнить прошлое межсезонье. Было также много скепсиса, а в итоге получился хороший сезон!»
Пресс-атташе минского «Динамо» Роман Стронгин призвал болельщиков не терять надежду на успешное выступление команды в следующем сезоне.
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