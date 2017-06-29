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Минское «Динамо» все-таки сыграет на «Кубке Минска»

30.06.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В составе участников предсезонного турнира «Кубок Минска» произошло изменение.

В нем, помимо анонсированных ранее команд, сыграет минское «Динамо». Таким образом, расписание турнира выглядит следующим образом.

Группа «А»: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва»;

Группа «В»: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

Расписание матчей

26 июля

Локомотив — Динамо-Рига (15.00)

Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)

27 июля

Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)

Югра — Локомотив (19.00)

28 июля

Динамо-Рига — Югра (15.00)

Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)

29 июля

Матч за пятое место (11.30)

Матч за 3-е место (15.30)

Финал (19.30)

Кроме того, на воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.

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Теги: Минск
 
 
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В составе участников предсезонного турнира «Кубок Минска» произошло изменение.

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