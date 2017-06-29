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Минское «Динамо» все-таки сыграет на «Кубке Минска»
30.06.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В составе участников предсезонного турнира «Кубок Минска» произошло изменение.
В нем, помимо анонсированных ранее команд, сыграет минское
Группа «А»:
Группа «В»: «Югра»,
Расписание матчей
26 июля
Локомотив — Динамо-Рига (15.00)
Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)
27 июля
Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)
Югра — Локомотив (19.00)
28 июля
Динамо-Рига — Югра (15.00)
Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)
29 июля
Матч за пятое место (11.30)
Матч за 3-е место (15.30)
Финал (19.30)
Кроме того, на воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд «Юность-Минск» и «Локомотив», который начнется в 14.00.
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В составе участников предсезонного турнира «Кубок Минска» произошло изменение.
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