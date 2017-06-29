Вадим Девятовский: «Если бы не дисквалификация России, то сборная Беларуси сохранила бы прописку в Суперлиге»

Глава БФЛА Вадим Девятовский рассказал, что в вылете Беларуси из Суперлиги злую шутку сыграла дисквалификация России.

– Есть обстоятельство, которое сыграло с нами злую шутку в Суперлиге. Это дисквалификация сборной России. Она должна была стать 12-й командой сильнейшего дивизиона, но была дисквалифицирована. Так вот если бы Россия участвовала в этом турнире, и мы подставили бы ее вероятные очки в таблицу, то сборная Беларуси сохранила бы прописку в Суперлиге с теми же результатами и в том же составе. Мы это подсчитали, – сказал Девятовский.

Отметим, благодаря дисквалификации России из-за допингового скандала, на завершившемся командном чемпионате Европы вылетали не три, а всего две команды, одной из которых стала Беларусь.

Командный чемпионат Европы. Сборная Беларуси выбыла из Суперлиги