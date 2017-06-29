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Вадим Девятовский: «Если бы не дисквалификация России, то сборная Беларуси сохранила бы прописку в Суперлиге»
30.06.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава БФЛА Вадим Девятовский рассказал, что в вылете Беларуси из Суперлиги злую шутку сыграла дисквалификация России.
– Есть обстоятельство, которое сыграло с нами злую шутку в Суперлиге. Это дисквалификация сборной России. Она должна была стать 12-й командой сильнейшего дивизиона, но была дисквалифицирована. Так вот если бы Россия участвовала в этом турнире, и мы подставили бы ее вероятные очки в таблицу, то сборная Беларуси сохранила бы прописку в Суперлиге с теми же результатами и в том же составе. Мы это подсчитали, – сказал Девятовский.
Отметим, благодаря дисквалификации России из-за допингового скандала, на завершившемся командном чемпионате Европы вылетали не три, а всего две команды, одной из которых стала Беларусь.
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Вадим Девятовский: «Если бы не дисквалификация России, то сборная Беларуси сохранила бы прописку в Суперлиге»
Глава БФЛА Вадим Девятовский рассказал, что в вылете Беларуси из Суперлиги злую шутку сыграла дисквалификация России.
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