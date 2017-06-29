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Дмитрий Хохлов: «Драгун в «Шахтере»? У этой истории не было даже начала»

30.06.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Менеджер «Шахтера» Дмитрий Хохлов опроверг интерес клуба к Станиславу Драгуну.

28 июня комментатор Владислав Татур сообщил, что полузащитник близок к переходу в «Шахтер».

30 июня Татур отреагировал на новость о подписании «горняками» боснийского хавбека Зломыслича словами «Ну, вы поняли: Стас Драгун и «Шахтер» – конец истории».

В ответ Хохлов написал: «У той истории не было даже начала».

Дмитрий Хохлов: «Драгун в «Шахтере»? У этой истории не было даже начала»

 
Теги: Новости
 
 
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Менеджер «Шахтера» Дмитрий Хохлов опроверг интерес клуба к Станиславу Драгуну.

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