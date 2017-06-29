Дмитрий Хохлов: «Драгун в «Шахтере»? У этой истории не было даже начала»

Менеджер Дмитрий Хохлов опроверг интерес клуба к Станиславу Драгуну.

28 июня комментатор Владислав Татур сообщил , что полузащитник близок к переходу в «Шахтер».

30 июня Татур отреагировал на новость о подписании «горняками» боснийского хавбека Зломыслича словами «Ну, вы поняли: Стас Драгун и «Шахтер» – конец истории».

В ответ Хохлов написал: «У той истории не было даже начала».



