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Дмитрий Хохлов: «Драгун в «Шахтере»? У этой истории не было даже начала»
30.06.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Менеджер
28 июня комментатор Владислав Татур
30 июня Татур отреагировал на новость о подписании «горняками» боснийского хавбека Зломыслича словами «Ну, вы поняли: Стас Драгун и «Шахтер» – конец истории».
В ответ Хохлов написал: «У той истории не было даже начала».
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Менеджер «Шахтера» Дмитрий Хохлов опроверг интерес клуба к Станиславу Драгуну.
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