«Барселона» объявила о выкупе Деулофеу

Атакующий полузащитник вернется в «Барселону».

Каталонский клуб официально объявил о решении выкупить обратно права на хавбека.

Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде в . Права на игрока принадлежали «Эвертону», который приобрел его у «Барселоны» в 2015 году.

Каталонский клуб решил воспользоваться опцией выкупить полузащитника. В ближайшие дни согласует все условия с «Эвертоном» и самим футболистом. Полузащитник заключит с «Барселоной» контракт, который будет рассчитан до лета 2019 года.