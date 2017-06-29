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«Барселона» объявила о выкупе Деулофеу
30.06.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий полузащитник
Каталонский клуб официально объявил о решении выкупить обратно права на хавбека.
Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде в
Каталонский клуб решил воспользоваться опцией выкупить полузащитника. В ближайшие дни
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Атакующий полузащитник Жерар Деулофеу вернется в «Барселону».
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