Олимпийский чемпиона Майкл Фелпс посоревнуется с белой акулой

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс намерен провести заплыв против белой акулы, сообщает Vice Sports .

Необычное соревнование запланировано на 23 июля. Организатором мероприятия выступает телеканал Discovery. Отмечается, что формат соревнования и место его проведения неизвестен.

К слову, немногие ставят на победу 23-кратного олимпийского чемпиона, ведь акула может развить скорость более 40 километров в час, а Фелпс — около десяти.

"Мы все можем быть уверены, что гонка Фелпса и акулы будет проходить не в олимпийском бассейне. Я думаю, что будет сравниваться скорость человека в воде и скорость организма, в течение миллионов лет развивавшегося в водной среде и идеально к ней приспособленного", — рассказала представитель Австралийского общества сохранения морей Туни Мато.

Фелпс, который объявил о завершении карьеры после Игр в Рио-де-Жанейро, является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. На счету американца 23 золотые медали Игр. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

30 июня Фелпс отмечает свой 32-й день рождения.