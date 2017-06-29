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Олимпийский чемпиона Майкл Фелпс посоревнуется с белой акулой

30.06.2017 19:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс намерен провести заплыв против белой акулы, сообщает Vice Sports.

Необычное соревнование запланировано на 23 июля. Организатором мероприятия выступает телеканал Discovery. Отмечается, что формат соревнования и место его проведения неизвестен.

К слову, немногие ставят на победу 23-кратного олимпийского чемпиона, ведь акула может развить скорость более 40 километров в час, а Фелпс — около десяти.

"Мы все можем быть уверены, что гонка Фелпса и акулы будет проходить не в олимпийском бассейне. Я думаю, что будет сравниваться скорость человека в воде и скорость организма, в течение миллионов лет развивавшегося в водной среде и идеально к ней приспособленного", — рассказала представитель  Австралийского общества сохранения морей Туни Мато.

Фелпс, который объявил о завершении карьеры после Игр в Рио-де-Жанейро, является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. На счету американца 23 золотые медали Игр. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

30 июня Фелпс отмечает свой 32-й день рождения. 

 
Теги: Минск
 
 
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У экспертов не вызывает сомнения, кто одержит победу в этом заплыве - скорость акулы в четыре раза больше легендарного спортсмена.

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