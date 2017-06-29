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Боб Маккензи: «Орлов получил 12 млн долларов в качестве подписного бонуса»
30.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов получит 12 миллионов в качестве бонуса. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
В первых трех сезонах россиянин заработает по 6,5 миллионов долларов, в четвертом зарплата уменьшится до 4,5 миллионов.
В последних двух сезонах Орлов получит по 3,3 миллиона. При этом в соглашении прописан пункт о запрете обмена с сезона-2019/20.
Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года.
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Защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов получит 12 миллионов в качестве бонуса.
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