|
Кульбаков перейдет в команду АХЛ «Кливленд Монстерз»
30.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни белорусский вратарь Иван Кульбаков (1996) подпишет контракт с командой из системы НХЛовского
Напомним, в минувшем сезоне Кульбаков защищал цвета «Янгстауна», выступающего в главной юниорской лиге США USHL. В «регулярке» наш соотечественник провел 52 матча (коэффициент надежности — 1.92, процент отраженных бросков — 91,9%). В плей-офф на счету белоруса 5 поединков (2.65, 90.1%). В июне 2017 года 20-летний голкипер принял участие в лагере развития «Коламбуса».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни белорусский вратарь Иван Кульбаков (1996) подпишет контракт с командой из системы НХЛовского «Коламбуса».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии