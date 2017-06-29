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Кульбаков перейдет в команду АХЛ «Кливленд Монстерз»

30.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни белорусский вратарь Иван Кульбаков (1996) подпишет контракт с командой из системы НХЛовского «Коламбуса». Скорее всего, это будет аффилированный с «синекурточниками» клуб АХЛ «Кливленд Монстерз». 

Напомним, в минувшем сезоне Кульбаков защищал цвета «Янгстауна», выступающего в главной юниорской лиге США USHL. В «регулярке» наш соотечественник провел 52 матча (коэффициент надежности — 1.92, процент отраженных бросков — 91,9%). В плей-офф на счету белоруса 5 поединков (2.65, 90.1%). В июне 2017 года 20-летний голкипер принял участие в лагере развития «Коламбуса».

 
 
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По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни белорусский вратарь Иван Кульбаков (1996) подпишет контракт с командой из системы НХЛовского «Коламбуса».

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