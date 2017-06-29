Кульбаков перейдет в команду АХЛ «Кливленд Монстерз»

По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни белорусский вратарь Иван Кульбаков (1996) подпишет контракт с командой из системы НХЛовского . Скорее всего, это будет аффилированный с «синекурточниками» клуб «Кливленд Монстерз».

Напомним, в минувшем сезоне Кульбаков защищал цвета «Янгстауна», выступающего в главной юниорской лиге США USHL. В «регулярке» наш соотечественник провел 52 матча (коэффициент надежности — 1.92, процент отраженных бросков — 91,9%). В плей-офф на счету белоруса 5 поединков (2.65, 90.1%). В июне 2017 года 20-летний голкипер принял участие в лагере развития «Коламбуса».