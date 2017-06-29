Offside.by: Драгун стал игроком БАТЭ

Как сообщает источник, белорусский полузащитник Станислав Драгун стал игроком .

Сообщалось, что интерес к экс-игроку российского «Оренбурга» проявлял солигорский «Шахтер». Однако менеджер «горняков» Дмитрий Хохлов позже опроверг эту информацию. Также игроком интересовались брестские и минские динамовцы, а также ряд российских, израильских и польских клубов.

Напомним, Драгун был одним из самых патриотичных игроков принципиального соперника БАТЭ – минского «Динамо».

Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков, если он вернется не в минское «Динамо»