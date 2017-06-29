ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Offside.by: Драгун стал игроком БАТЭ

30.06.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает источник, белорусский полузащитник Станислав Драгун стал игроком БАТЭ.

Сообщалось, что интерес к экс-игроку российского «Оренбурга» проявлял солигорский «Шахтер». Однако менеджер «горняков» Дмитрий Хохлов позже опроверг эту информацию. Также игроком интересовались брестские и минские динамовцы, а также ряд российских, израильских и польских клубов.

Напомним, Драгун был одним из самых патриотичных игроков принципиального соперника БАТЭ – минского «Динамо».

Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков, если он вернется не в минское «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает источник, белорусский полузащитник Станислав Драгун стал игроком БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Боб Маккензи: «Орлов получил 12 млн долларов в качестве подписного бонуса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика