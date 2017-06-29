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Offside.by: Драгун стал игроком БАТЭ
30.06.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник, белорусский полузащитник Станислав Драгун стал игроком
Сообщалось, что интерес к экс-игроку российского «Оренбурга»
Напомним, Драгун был одним из самых патриотичных игроков принципиального соперника БАТЭ – минского «Динамо».
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Как сообщает источник, белорусский полузащитник Станислав Драгун стал игроком БАТЭ.
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