Официальный сайт БАТЭ: «С возвращением на родину, Стас!»

Официальный сайт БАТЭ опубликовал новость о переходе в клуб полузащитника Станислава Драгуна.

«И вот Драгун пополнил ряды самого титулованного белорусского футбольного клуба. С возвращением на родину и удачи, Стас!» – говорится в обращении.

Сообщалось, что недавно Драгун получил предложение от минского «Динамо», однако решил не возвращаться в клуб.

Драгун обречен на претензии динамовских болельщиков, если он вернется не в минское «Динамо»