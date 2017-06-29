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Официальный сайт БАТЭ: «С возвращением на родину, Стас!»
30.06.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный сайт БАТЭ опубликовал новость о переходе в клуб полузащитника Станислава Драгуна.
«И вот Драгун пополнил ряды самого титулованного белорусского футбольного клуба. С возвращением на родину и удачи, Стас!» – говорится в обращении.
Сообщалось, что недавно Драгун
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Официальный сайт БАТЭ опубликовал новость о переходе в клуб полузащитника Станислава Драгуна.
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