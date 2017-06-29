Вадим Девятовский: «Давайте не умозрительно рассуждать о наших перспективах, а видеть боеспособную команду»

Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился ожиданиями от Токио-2020.

– Полагаю, что даже при нынешнем раскладе мы привозим с Олимпийских игр уже 2-3 медали. Анна Малыщик в молоте — это топ-3 по итогам Рио-де-Жанейро, Павел Борейша в молоте — это около медали или медаль, если Ивана Тихона по какой-то причине нет, Татьяна Холодович в копье — это теперь постоянный претендент на награды турниров любого уровня. Так давайте не умозрительно рассуждать о наших перспективах, а уже сейчас видеть боеспособную команду, готовую биться за медали сегодня, завтра, послезавтра, – сказал Девятовский.

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