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Вадим Девятовский: «Давайте не умозрительно рассуждать о наших перспективах, а видеть боеспособную команду»
30.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился ожиданиями от Токио-2020.
– Полагаю, что даже при нынешнем раскладе мы привозим с Олимпийских игр уже 2-3 медали. Анна Малыщик в молоте — это топ-3 по итогам Рио-де-Жанейро, Павел Борейша в молоте — это около медали или медаль, если Ивана Тихона по какой-то причине нет, Татьяна Холодович в копье — это теперь постоянный претендент на награды турниров любого уровня. Так давайте не умозрительно рассуждать о наших перспективах, а уже сейчас видеть боеспособную команду, готовую биться за медали сегодня, завтра, послезавтра, – сказал Девятовский.
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Вадим Девятовский: «Давайте не умозрительно рассуждать о наших перспективах, а видеть боеспособную команду»
Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился ожиданиями от Токио-2020.
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