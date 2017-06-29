Станислав Драгун: «Половина моей семейной династии проживает в Борисове, но размышления будущем были тяжелыми и долгими»

Новоиспеченный полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал свой переход в борисовский клуб.

- Прежде всего делись первыми впечатлениями.

– Наверное, главное – появились определенность, мотивация. Хочется сразу окунуться в работу. Отдохнул уже достаточно.

- Принятие решения о переходе в БАТЭ далось тебе легко?

– Нет. Переговоры с Анатолием Анатольевичем Капским прошли быстро, но сами размышления о моем будущем были тяжелыми и долгими.

- Уже успел переговорить с главным тренером «желто-синих» Александром Ермаковичем?

– Конечно. Александр Владимирович озвучил свою позицию в отношении меня: где и как видит, какие ко мне будут предъявляться требования. Впечатления от этой беседы только положительные.

- Полагаем, большинство твоих родственников рады, что теперь будешь играть за Борисов.

– Это точно! Половина моей семейной династии проживает в Борисове. Они с удовольствием будут ходить на футбол, болеть за БАТЭ еще сильнее. Я уже сказал Анатолию Анатольевичу: на пару абонементов теперь точно купят больше.

- И что хотел бы сказать болельщикам БАТЭ прямо сейчас?

– Поддерживайте свою команду всегда! Не только когда она на вершине, но и когда у нее небольшие трудности. Потому что вместе легче идти вперед и брать новые планки! – сказал Драгун.