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Станислав Драгун: «Половина моей семейной династии проживает в Борисове, но размышления будущем были тяжелыми и долгими»
30.06.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новоиспеченный полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал свой переход в борисовский клуб.
- Прежде всего делись первыми впечатлениями.
– Наверное, главное – появились определенность, мотивация. Хочется сразу окунуться в работу. Отдохнул уже достаточно.
- Принятие решения о переходе в БАТЭ далось тебе легко?
– Нет. Переговоры с Анатолием Анатольевичем Капским прошли быстро, но сами размышления о моем будущем были тяжелыми и долгими.
- Уже успел переговорить с главным тренером «желто-синих» Александром Ермаковичем?
– Конечно. Александр Владимирович озвучил свою позицию в отношении меня: где и как видит, какие ко мне будут предъявляться требования. Впечатления от этой беседы только положительные.
- Полагаем, большинство твоих родственников рады, что теперь будешь играть за Борисов.
– Это точно! Половина моей семейной династии проживает в Борисове. Они с удовольствием будут ходить на футбол, болеть за БАТЭ еще сильнее. Я уже сказал Анатолию Анатольевичу: на пару абонементов теперь точно купят больше.
- И что хотел бы сказать болельщикам БАТЭ прямо сейчас?
– Поддерживайте свою команду всегда! Не только когда она на вершине, но и когда у нее небольшие трудности. Потому что вместе легче идти вперед и брать новые планки! – сказал Драгун.
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Станислав Драгун: «Половина моей семейной династии проживает в Борисове, но размышления будущем были тяжелыми и долгими»
Новоиспеченный полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал свой переход в борисовский клуб.
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