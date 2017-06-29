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Станислав Драгун: «Непривычно видеть БАТЭ не на вершине, но вся борьба впереди»

30.06.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун подвел итог российскому этапу карьеры, а также поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов и чемпионате страны.

– Уже успел переговорить с главным тренером «желто-синих» Александром Ермаковичем?

– Конечно. Александр Владимирович озвучил свою позицию в отношении меня: где и как видит, какие ко мне будут предъявляться требования. Впечатления от этой беседы только положительные.

– Последний раз ты выходил на поле 9 июня – за национальную сборную Беларуси в официальном поединке с болгарами на «Борисов-Арене». Затем отправился отдыхать? В какой форме находишься сейчас?

– Отдых получился небольшим. Затем сразу приступил к тренировкам. Знал, что растренированный игрок никому не нужен. Занимался со своим футбольным отцом – Анатолием Ивановичем Юревичем. Он прилично меня погонял. Еще и расстроился, что мало дней у него на подготовку. Огромное ему спасибо!

– Если вкратце подводить черту под российским этапом карьеры, то какие эмоции преобладают?

– Много было всего – и плохого, и хорошего. В целом это был все-таки позитивный этап. Уровень приличный.

– Чем запомнилась ФНЛ?

– Очень тяжелая лига. Самого футбола там немного. По-моему, бельгиец, который тренировал меня в «Крыльях», сказал, что эта лига – самая тяжелая в Европе. Перелеты, поля – все непросто.

– Ты прежде никогда не участвовал в Лиге чемпионов. Ждешь этих матчей с особым нетерпением?

– Безусловно. Это сыграло свою роль в выборе клуба. Спортивные амбиции никто не отменял. Жду с волнением и надеждой дебюта в этом турнире. Хочется, чтобы все получилось.

– Да и в чемпионате необходимо улучшать ситуацию...

– Конечно, непривычно видеть БАТЭ не на вершине. Но заканчивается только первый круг, вся борьба впереди.

– С игровым номером определился? Твоя любимая «двойка» закреплена за Дмитрием Лихтаровичем...

– Честно говоря, даже если бы второй номер был свободен, не взял бы его. Очень уважаю Лихтаровича как футболиста и человека. А вообще номер для меня не имеет значения. Еще даже не спрашивал, какие свободны, – сказал Драгун.

Станислав Драгун: «Половина моей семейной династии проживает в Борисове, но размышления о будущем были тяжелыми и долгими»

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун подвел итог российскому этапу карьеры, а также поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов и чемпионате страны.

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