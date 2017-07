НХЛ. Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто»

Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере . Об этом сообщает «Калгари Хитмен» (WHL).

Таким образом, игрок получит шанс пробиться в , несмотря на то, что он не был выбран на Драфте-2017.

Тренировочный лагерь стартует 6 июля с медобследования, на следующий день начнутся тренировки на льду.

В минувшем сезоне Еременко провел за «Калгари Хитмен» 62 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.