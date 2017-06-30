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НХЛ. Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто»
30.06.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере
Таким образом, игрок получит шанс пробиться в
Тренировочный лагерь стартует 6 июля с медобследования, на следующий день начнутся тренировки на льду.
В минувшем сезоне Еременко провел за «Калгари Хитмен» 62 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.
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Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто».
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