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НХЛ. Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто»

30.06.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто». Об этом сообщает «Калгари Хитмен» (WHL).

Таким образом, игрок получит шанс пробиться в НХЛ, несмотря на то, что он не был выбран на Драфте-2017.

Тренировочный лагерь стартует 6 июля с медобследования, на следующий день начнутся тренировки на льду.

В минувшем сезоне Еременко провел за «Калгари Хитмен» 62 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.

 
 
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Белорусский защитник Владислав Еременко примет участие в тренировочном лагере «Торонто».

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