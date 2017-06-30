ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. «Киль», «Веспрем» и еще пять команд станут соперниками БГК им. Мешкова по группе

30.06.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

БГК им. Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Белорусский полпред сыграет в группе «В».

Группа «В»: «Веспрем» (Венгрия), «Виве» (Польша), ПСЖ (Франция), «Ольборг» (Дания), БГК им.Мешкова (Беларусь), «Целе» (Словения), «Фленсбург» (Германия), «Киль» (Германия).

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Диего Марадона: «Путин – мой кумир. Его фото у меня дома висит рядом с фото Фиделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика