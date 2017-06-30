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Лига чемпионов. «Киль», «Веспрем» и еще пять команд станут соперниками БГК им. Мешкова по группе
30.06.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК им. Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Белорусский полпред сыграет в группе «В».
Группа «В»: «Веспрем» (Венгрия), «Виве» (Польша), ПСЖ (Франция), «Ольборг» (Дания), БГК им.Мешкова (Беларусь), «Целе» (Словения), «Фленсбург» (Германия), «Киль» (Германия).
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