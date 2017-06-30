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Диего Марадона: «Путин – мой кумир. Его фото у меня дома висит рядом с фото Фиделя»

30.06.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона, прилетев в Москву, ответил на вопрос о России.

– Вы не в первый раз в России. Как вам наша страна, каковы впечатления?

– Прекрасная страна, и очень гостеприимная.

– Не так давно появилась информация, что вы хотите пообщаться с президентом Путиным, обсудить с ним футбольные и не только футбольные темы…

– Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он мой кумир. У меня дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фиделя Кастро и Владимира Путина, – сказал Марадона.

«Европой должен управлять Путин». Иностранцы, которые восхищаются президентом России

 
 
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Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона, прилетев в Москву, ответил на вопрос о России.

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