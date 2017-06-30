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Марадона прилетел в Москву, чтобы возглавить сборную России
30.06.2017 23:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik, Антон Курилкин. В Россию Диего Марадона прибыл по приглашению газеты "Советский спорт" и общественного движения "Россия любит футбол".
© Sputnik Григорий Сысоев
Самолет, на котором прилетел футбольный бунтарь, приземлился в пятницу днем, несмотря на
Легендарный футболист раскрыл главную цель своего визита. Как оказалось, он приехал, чтобы возглавить российскую сборную и уладить связанные с этим вопросы. "У меня много планов, и впереди еще много работы", — с энтузиазмом воскликнул футболист.
Марадона рассказал о главной проблеме российского футбола: "У российских футболистов слабая подготовка, но умеют они многое. Проблема — в менеджерах".
После короткой беседы футболист оставил свою подпись на нескольких мячах и раздал автографы. Великий спортсмен с воодушевлением подписал стопку собственных фотографий и порадовался многочисленным подаркам: вину "Лев Яшин", пирогу и самовару, а после исполнил песню на испанском с одной из сотрудниц компании, которая строит стадион.
© Sputnik Дмитрий Дубинский
Диего Марадона расписывается на мяче
Планировалось, что футболист осмотрит строительство спортивного объекта, но погода все же испортила планы на вечер — из-за дождя экскурсию пришлось отменить.
Что мы знаем о Диего Армандо Марадоне
Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист, входит в сборную лучших игроков на всех чемпионатах по версии ФИФА, в Топ-100 футболистов ФИФА. Обладатель "Золотого мяча".
© Sputnik Дмитрий Дубинский
Мяч с автографом легендарного футболиста
В три года начал играть в футбол, в девять лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" — юношескую секцию клуба "Архентинос Хуниорс". С 15 лет играл в основном составе команды, а в 17 лет попал в национальную сборную.
Для обхода правил клуба ему пришлось сыграть несколько игр под псевдонимом — он не подходил по возрасту и тренеры пошли на уловку, чтобы показать талант Марадоны.
Пять раз становился лучшим бомбардиром в истории чемпионата Аргентины — это самый лучший результат за всю историю страны.
© Sputnik Дмитрий Дубинский
По мнению Марадоны, главная проблема сборной РФ - в менеджерах
В 1982 году Марадона перешел в каталонский футбольный клуб "Барселона". Сумма трансфера на тот момент была самой большой в истории футбола — восемь миллионов долларов.
На чемпионате мира 1986 года в Мексике в матче со сборной Англии на 51 минуте Марадона забил мяч в ворота рукой, но судья не заметил нарушения и засчитал гол. На послематчевой конференции футболист заявил, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога". От высказывания остались только два последних слова — "рука Бога", что и стало названием гола.
© Sputnik Дмитрий Дубинский
Легендарный футболист раздает автографы
Спустя три минуты Марадона, обыграв шестерых игроков противника, забил еще один гол, который назвали "голом столетия". В 1997 году, в день 37-летия, футболист заявил о прекращении карьеры игрока.
В 2000 году издал автобиографическую книгу, в которой признался в употреблении наркотиков.
© Фото: Советский спорт
Московские гастроли Марадоны
После завершения карьеры Диего Марадона работал спортивным комментатором, в спортивном бизнесе и тренировал несколько футбольных команд и национальных сборных.
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Великий футболист побывал на строящемся стадионе "Динамо" в Москве и рассказал о проблемах российской сборной.
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