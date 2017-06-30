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Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио

01.07.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио, сообщил телеканал Todo Noticias.

На свадьбу были приглашены 260 гостей. В Росарио прибыли действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой – колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

На празднике также присутствовали двое сыновей пары, состоящей в отношениях уже более 10 лет, и их друзья детства.

По случаю торжества в городе были приняты дополнительные меры безопасности – были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Отель, в котором проходила церемония, находился под охраной частной фирмы.

 
 
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Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио, сообщил телеканал Todo Noticias.

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