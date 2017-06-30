ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась до 222 млн евро

01.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро. Данное условие было прописано в контракте игрока. 

Согласно данной опции, при выплате такой компенсации «Барселона» не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.

Напомним, что через год эта сумма будет увеличена до 250 млн евро и останется неизменной в течение трех сезонов, пока будет действовать текущий контракт Неймара.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Депутат Госдумы о Кубке конфедераций: «Россия задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика