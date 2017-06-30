|
С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась до 222 млн евро
01.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро. Данное условие было прописано в контракте игрока.
Согласно данной опции, при выплате такой компенсации «Барселона» не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.
Напомним, что через год эта сумма будет увеличена до 250 млн евро и останется неизменной в течение трех сезонов, пока будет действовать текущий контракт Неймара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии