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Депутат Госдумы о Кубке конфедераций: «Россия задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований»
01.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением об организации Кубка конфедераций в России.
«Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований на примере Кубка конфедераций.
На полуфинальном матче между Чили и Португалией в Казани царила эталонная атмосфера», – заявил Дегтярев.
По его сведениям, правом безвизового въезда на территорию России по паспорту болельщика Fan ID во время Кубка конфедераций воспользовались 26 тысяч человек.
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Депутат Госдумы о Кубке конфедераций: «Россия задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований»
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением об организации Кубка конфедераций в...
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