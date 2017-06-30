Депутат Госдумы о Кубке конфедераций: «Россия задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением об организации Кубка конфедераций в России.

«Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований на примере Кубка конфедераций.

На полуфинальном матче между Чили и Португалией в Казани царила эталонная атмосфера», – заявил Дегтярев.

По его сведениям, правом безвизового въезда на территорию России по паспорту болельщика Fan ID во время Кубка конфедераций воспользовались 26 тысяч человек.