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«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут короткую «разделку» в Дюссельдорфе
01.07.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) стартует веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут 14-километровую «разделку».
«Тур де Франс»
1-й этап
Дюссельдорф – Дюссельдорф, Германия
ITT (индивидуальная гонка с раздельного старта)
14 км
Начало гонки — в 14.45 по белорусскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале «Евроспорт».
Фавориты:
Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
Беларусь на «Тур де Франс» представит Василий Кириенко (Sky).
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Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) стартует веломногодневка «Тур де Франс».
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