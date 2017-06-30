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«Тур де Франс». 1-й этап. Гонщики проедут короткую «разделку» в Дюссельдорфе

01.07.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) стартует веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут 14-километровую «разделку». 

«Тур де Франс»

1-й этап

Дюссельдорф – Дюссельдорф, Германия

ITT (индивидуальная гонка с раздельного старта)

14 км

Профиль/Карта 

Начало гонки — в 14.45 по белорусскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале «Евроспорт».

Фавориты:

Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
Ричи Порт (Австралия, BMC)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Фабио Ару (Италия, «Астана»)
Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
Тибо Пино (Франция, FDJ)

Беларусь на «Тур де Франс» представит Василий Кириенко (Sky).

Составы всех команд на «Тур де Франс»

 
 
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Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) стартует веломногодневка «Тур де Франс».

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