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Сергей Бебешко «Жаль, что снова разминулись с «Барселоной». Наша команда еще никогда не соперничала с этим грандом, а очень хотелось бы»

01.07.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК им. Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал итог жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

«Не скажешь, что нам повезло. Вариант, конечно, не лучший. Пожалуй, состав группы намного сильнее и представительнее того, что был в прошлом сезоне. Так получилось, что из-за принудительного разведения клубов из одной страны с попаданием в нашу группу «ПСЖ» мы автоматически разминулись с «Кристианстадом» и «Нантом» и получили из седьмой и восьмой корзин немецкие «Фленсбург» и «Киль». Ясно, что по силам это клубы отнюдь не для такого посева. Но будет интересно принять новый для нас вызов. Брестские зрители увидят много сильных команд.

Немного жаль, что снова разминулись с «Барселоной». Наша команда еще никогда не соперничала с этим грандом, а очень хотелось бы. Зато снова сыграем с отлично знакомыми нам по двум последним сезонам «Веспремом» и «Виве». Имеем недавний опыт встреч с «Целе» и «Фленсбургом». Неплохо знаем «ПСЖ» и «Киль». Из всех команд группы наименее знаком нам «Ольборг», но будем и его изучать — это не проблема.

Задача команды в Лиге чемпионов на групповом раунде остается такой же, как и в два предыдущих сезона. Это выход в 1/8 финала, причем с места не ниже пятого. Решим ее — будем замахиваться на большее», — сказал Бебешко.

Напомним, в группе B вместе с БГК сыграют «Веспрем» (Венгрия), «Виве» (Польша), ПСЖ (Франция), «Ольборг» (Дания), «Целе» (Словения), «Фленсбург» (Германия), «Киль» (Германия).

 
 
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