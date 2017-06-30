Сергей Бебешко «Жаль, что снова разминулись с «Барселоной». Наша команда еще никогда не соперничала с этим грандом, а очень хотелось бы»

Главный тренер БГК им. Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал итог жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

«Не скажешь, что нам повезло. Вариант, конечно, не лучший. Пожалуй, состав группы намного сильнее и представительнее того, что был в прошлом сезоне. Так получилось, что из-за принудительного разведения клубов из одной страны с попаданием в нашу группу «ПСЖ» мы автоматически разминулись с «Кристианстадом» и «Нантом» и получили из седьмой и восьмой корзин немецкие «Фленсбург» и «Киль». Ясно, что по силам это клубы отнюдь не для такого посева. Но будет интересно принять новый для нас вызов. Брестские зрители увидят много сильных команд.

Немного жаль, что снова разминулись с «Барселоной». Наша команда еще никогда не соперничала с этим грандом, а очень хотелось бы. Зато снова сыграем с отлично знакомыми нам по двум последним сезонам «Веспремом» и «Виве». Имеем недавний опыт встреч с «Целе» и «Фленсбургом». Неплохо знаем «ПСЖ» и «Киль». Из всех команд группы наименее знаком нам «Ольборг», но будем и его изучать — это не проблема.

Задача команды в Лиге чемпионов на групповом раунде остается такой же, как и в два предыдущих сезона. Это выход в 1/8 финала, причем с места не ниже пятого. Решим ее — будем замахиваться на большее», — сказал Бебешко.