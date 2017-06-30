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Вадим Девятовский: «Есть предварительная договоренность о проведении матчевой встречи Беларусь – Балканы в 2018 году на стадионе «Динамо»

01.07.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о возможном проведении матчевой встречи Беларусь — Балканы в 2018 году на стадионе «Динамо».

«Естественно, нам важно, чтобы легкоатлетическая начинка реконструированного стадиона «Динамо» была готова к Европейским играм 2019 года. Для этого мы хотим в будущем году протестировать дорожку, сектора и оборудование новой арены в рамках чемпионата Беларуси-2018. Плюс есть задумка организовать международный старт — у нас уже есть предварительная договоренность с главой федерации Балканских стран о проведении матчевой встречи Беларусь — Балканы. Чем плохо, если белорусские болельщики смогут увидеть целую плеяду знаменитых атлетов уже в 18-м году?» – рассказал Девятовский.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на стадионе «Динамо» планируется проведение матчевой встречи Европа – США.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о возможном проведении матчевой встречи Беларусь — Балканы в 2018 году на стадионе «Динамо».

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