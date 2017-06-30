Дмитрий Буйницкий подписал контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренность о подписании двустороннего контракта, рассчитанного на один год, с нападающим Дмитрием Буйницким.

20-летний уроженец Витебска впервые попал в динамовскую систему в сезоне 2013/14, когда был приглашен в бобруйский «Динамо-Шинник».

А уже в сезоне 2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе «Динамо-Минск». Всего в рядах «зубров» нападающий провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В минувшем сезоне Буйницкий отправился в Главную юниорскую лигу Квебека, в клуб «Quebec Remparts». Там в 53 матчах в активе Дмитрия 30 (9+21) очков.