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Дмитрий Буйницкий подписал контракт с минским «Динамо»
01.07.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренность о подписании двустороннего контракта, рассчитанного на один год, с нападающим Дмитрием Буйницким.
20-летний уроженец Витебска впервые попал в динамовскую систему в сезоне 2013/14, когда был приглашен в бобруйский «Динамо-Шинник».
А уже в сезоне 2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе «Динамо-Минск». Всего в рядах «зубров» нападающий провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
В минувшем сезоне Буйницкий отправился в Главную юниорскую лигу Квебека, в клуб «Quebec Remparts». Там в 53 матчах в активе Дмитрия 30 (9+21) очков.
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Минское «Динамо» достигло договоренность о подписании двустороннего контракта, рассчитанного на один год, с нападающим Дмитрием Буйницким.
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