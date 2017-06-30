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Экстралига. Еронов, Крыскин, Хоромандо и Левша перешли в «Неман», 9 игроков находятся на просмотре
01.07.2017 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» приступил к подготовке к новому сезону.
В составе команды тренируются 23 игрока.
Алексей Бадун, Константин Богдановский, Павел Боярчук, Сергей Дорофеев, Александр Еронов («Гомель»), Александр Жидких, Глеб Клименко, Никита Крыскин («Гомель»), Артем Кислый, Андрей Коршунов, Вячеслав Лисичкин, Александр Малявко, Сергей Малявко, Виталий Марченко, Филипп Метлюк, Гжегож Пасют, Никита Ремезов, Максим Саманьков, Егор Степанов, Михаил Стефанович, Виталий Трус, Михаил Хоромандо («Гомель»), Артем Левша («Шахтер»).
На просмотре в клубе находятся еще 9 игроков.
Вячеслав Грецкий («Динамо-Молодечно»), Игорь Варивончик («Динамо-Молодечно»), Андрей Шикуть («Лида»), Артур Савинов («Лида»), Сергей Романович («Неман-2»), Владислав Ануфриенко («U-20»), Илья Качко («Неман-2»), Денис Бортник (U-17), Александр Полицинский («Неман-2»).
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«Неман» приступил к подготовке к новому сезону.
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