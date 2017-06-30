Виталий Трубило: «Уверен, что во втором круге «Минск» выступит лучше, чем в первом»

Защитник «Минска» Виталий Трубило уверен, что во втором круге команда улучшит положение в турнирной таблице.

- Сегодня была типичная игра «Минска»: много моментов, но без голов и положительного результата?

– Да, вы сами ответили на вопрос. Мы пытаемся играть в комбинационный футбол. До ворот вроде бы дошли, моменты создавали, но не забили.

- Отсутствия побед при неплохой игре психологически давит на команду?

– Давит, конечно, хочешь ты этого или нет. На каждую игру мы выходим с мыслями, что пора побеждать, и все делаем для этого, но почему-то не получается.

- Извиняюсь за сарказм, но на тренировках вы забиваете?

– Ха, на тренировках, конечно, забиваем. На тренировках любая команда забивает. К сожалению, тренировки и игры – совершенно разные вещи. И раз у нас не получается забивать в матчах, это значит только то, что есть над чем работать — стоит задуматься.

- Можно ли все ваши неудачи объяснить лишь молодостью команды?

– Конечно же, они связаны, в том числе, и с молодостью. Не хватает опыта, уверенности, психологической устойчивости, мастерства. Однако нельзя сказать, что наши ребята совсем уж молодые. Многим из них 20-22 года, это тот возраст, когда уже нужно что-то показывать, проявлять себя и даже демонстрировать лидерские качества, учитывая, что большинство футболистов приблизительно одного возраста.

- Что необходимо, чтобы дела у «Минска» наладились?

– Уверен, что во втором круге мы выступим лучше, чем в первом. То, как складывается большинство матчей для нас, и сколько очков мы в итоге получаем, – на мой взгляд, не совсем справедливо. Будет чуть больше везения, и мы точно наберем больше очков, чем в первом круге.

- У «Минска» было много претензий по судейству, в частности, в трех матчах, предшествовавших встрече с «Крумкачамi», принимались спорные решения не в вашу пользу. Команду это не надломило?

– Да, это было, и даже судьи признали, что в двух из трех этих матчей ошибки совершались. При этом я остаюсь при мнении, что третья ошибка, в матче с «Гомелем», тоже была, просто ее признавать не захотели — ну и ладно, ведь это все равно ничего не меняет. Как влияет на нас? Таковы наши суровые реалии — что поделать? Конечно, это сказывается негативно, потому что хочется побеждать. Когда набираешь в игре три очка, то совсем с другим настроением готовишься к следующему матчу. А когда очки забирают, разумеется, это плохо влияет на психологию.

- В чемпионате будет почти месячная пауза: опасаетесь потери игрового тонуса или перерыв сейчас вам во благо?

– Наверное, все-таки во благо. Сейчас середина лета, бывает очень жарко. Тем более чемпионат заканчивается почти в декабре, и получается, если считать с предсезонкой, что тянется это очень долго. Поэтому на каком-то отрезке пауза в любом случае нужна. Да и те команды, которые участвуют в еврокубках, не будут перегружены. Поэтому я считаю, что это нормально.