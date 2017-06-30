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Минчанин занял второе место в покерном турнире серии WSOP в Лас-Вегасе и получил 675 тысяч долларов

01.07.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минчанин Игорь Сойка занял второе место в покерном турнире серии WSOP под названием Event #47: $1,500 NLHE Monster Stack. В результате он получил 675 995 долларов призовых.

Соревнования проходили 24-28 июня в Лас-Вегасе. Чтобы оказаться за столом, каждый участник должен был выложить вступительный взнос в 1 500 долларов. В итоге это сделали 6 716 человек. Таким образом, призовой фонд составил более 9 млн долларов.

«В финальной раздаче Игорь Сойка сражался с американцем Брайаном Юном. У него на руках оказались туз и восьмерка пик, у оппонента – король и десятка черв. Увы, пришла десятка бубен, и первое место вместе с 1 094 349 долларов досталось Юну», – пишет myfin.by.

30-летний Игорь Сойка за свою карьеру выиграл 2 590 020 долларов. В 2014 году стал победителем турнира серии EPT под названием €10,300 No-Limit Hold’em High Roller, положив в карман 989 263 доллара призовых.

 
 
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Минчанин Игорь Сойка занял второе место в покерном турнире серии WSOP под названием Event #47: $1,500 NLHE Monster Stack.

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