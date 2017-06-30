Алексей Шевченко: «Назначение Дуайера говорит о том, что в минском «Динамо» не все так запущено, как могло показаться»

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о решении минского «Динамо» назначить Горди Дуайера на пост главного тренера.

«В пятницу утром я отвечал на вопросы одной из белорусских газет, речь шла о том, кто может возглавить минское «Динамо» в этот сложный и непростой период. Сказал, что местному специалисту будет очень непросто, так как в Минске своих просто сжигают, пока еще в переносном смысле. И потому было непонятно, кто именно будет работать с командой.

В обед сообщили, что руководить командой будет Горди Дуайер, и надо сказать, что это идеальное решение. При тренере, который очень прилично руководил даже не командой, а лотком по продаже хоккеистов, нынешняя ситуация будет идеальной. «Динамо» вряд ли готово продавать игроков по ходу сезона и точно сохранит состав до конца регулярного чемпионата. Под вопросом подбор хоккеистов. Но в «Медвешчаке» подбор был просто кошмарный, а на команду временами было интересно смотреть. Это назначение говорит о том, что в «Динамо» не все так запущено, как могло показаться», – написал Шевченко.