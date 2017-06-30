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Батищев покидает «Крумкачы»
01.07.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский полузащитник Александр Батищев покидает «Крумкачы».
В нынешнем чемпионате футболист провел за «воронов» 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Где игрок продолжит карьеру, пока неизвестно.
Напомним, перед сезоном-2017 Батищев
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Украинский полузащитник Александр Батищев покидает «Крумкачы».
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