Украинский полузащитник Александр Батищев покидает «Крумкачы».

В нынешнем чемпионате футболист провел за «воронов» 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Где игрок продолжит карьеру, пока неизвестно.

Напомним, перед сезоном-2017 Батищев мог продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» блокировали переход игрока, ссылаясь на контракт.

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