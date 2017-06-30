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Батищев покидает «Крумкачы»

01.07.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский полузащитник Александр Батищев покидает «Крумкачы».

В нынешнем чемпионате футболист провел за «воронов» 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Где игрок продолжит карьеру, пока неизвестно.

Напомним, перед сезоном-2017 Батищев мог продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» блокировали переход игрока, ссылаясь на контракт.

«Человек семь-восемь, наверное, уйдет». Что ждет «Крумкачоў» в паузе между кругами

 
 
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Украинский полузащитник Александр Батищев покидает «Крумкачы».

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