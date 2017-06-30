Анатолий Капский: «Переход Бордачева в «Шахтер»? Состязаться с «Шахтером» в увеличении заработной платы мы не стали и перехватами не занимались»

Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о переходе Максима Бордачева в «Шахтер».

– Вы критиковали нас, что Бордачев перешел в «Шахтер»? Было дело. Так вот, мы предлагали Максиму контракт еще зимой. Предлагали и в июне.

- Почему так получилось, что Бордачев перешел в «Шахтер»?

– Я не занимался этим трансфером. Ситуацию по Бордачеву контролировал Александр Владимирович Ермакович. Не хочу обращать внимания на некоторые нюансы. Если коротко, мы ждали, что Максим наберет тренера в конкретный день, как обещал, и скажет «да» или «нет». Увы, Бордачев не позвонил, а потом через день-два выяснилось, что его контракт с «Шахтером» практически на сносях. Тогда позвонил Максиму и где-то на повышенных тонах сказал ему: «Что тебе плохого сделал Капский, что ты даже не поговорил со мной, а принял такое решение?» Повторюсь, это никак не повлияло на наши отношения. Никто ни на кого не держит обид, но состязаться с «Шахтером» в увеличении заработной платы мы не стали и перехватами не занимались, – сказал Капский.

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