Инфантино и Мутко похвалили болельщиков на Кубке конфедераций

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Кубок конфедераций, который завершается в России в воскресенье был большим успехом, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, поблагодарив также за проведение турнира Россию и весь русский народ.

Итоговая пресс-конференция с участием президента ФИФА, вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также руководителя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина состоялась в Санкт-Петербурге, где в воскресенье пройдет финал турнира.

"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ. Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч", — заявил Инфантино.

В свою очередь, Мукто назвал именно болельщиков победителями турнира. "Победители Кубка конфедераций уже есть — это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах", — пояснил вице-премьер.

К слову, позитивные впечатления от болельщиков остались у капитана сборной Германии Юлиана Дракслера. Полузащитник в своем письме организаторам турнира и болельщикам назвал Россию замечательной страной. Он высказал слова благодарности всем, кто принимал участие в проведении Кубка.

"Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание", — сказал Дракслер, добавив, что с нетерпением ждет возвращения в Россию в будущем году на Чемпионат мира.

Кубок конфедераций, матчи которого принимают четыре города России (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи) завершится 2 июля. В воскресенье пройдут две заключительные игры — во встрече за третье место в российской столице сыграют сборные Португалии и Мексики, а в финале, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", команды Германии и Чили.

Встречи Кубка конфедераций уже посетили более полумиллиона зрителей, кроме того на воскресные игры, по словам Мутко, уже проданы все билеты.