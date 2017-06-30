Юрий Розанов: «Сейчас у Гончаренко будет максимальное количество полномочий в ЦСКА»

Известный комментатор Юрий Розанов в программе «100% футбола» на радио «Спорт ФМ» поделился мнением о будущем сезоне ЦСКА.

— Мне кажется, в предстоящем сезоне ЦСКА будет одной из самых любопытных команд с точки зрения анализа ее сиюминутных и длинных перспектив. Клуб будет работать в условиях сжатого бюджета. Это всегда интересно и всегда вызывают симпатию со стороны. Возможно, и болельщиков других клубов. А Виктор Гончаренко никаких негативных элементов в команду не привнес, никаких негативных вистов не набрал. У него и так было много полномочий, а сейчас их будет максимальное количество. Правда, при этом болельщики ЦСКА сейчас настроят себя, что Чалов забьет 30 мячей и что ввод своих воспитанников никак не повлияет на результат. И танком пройдет по всем соперником, как это было минувшей весной. Я в это не верю, честно говоря. Будут затыки и проблемы, но все-таки я думаю, что ЦСКА будет бороться за призы, – сказал Розанов.