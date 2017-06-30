ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Розанов: «Сейчас у Гончаренко будет максимальное количество полномочий в ЦСКА»

01.07.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный комментатор Юрий Розанов в программе «100% футбола» на радио «Спорт ФМ» поделился мнением о будущем сезоне ЦСКА.

— Мне кажется, в предстоящем сезоне ЦСКА будет одной из самых любопытных команд с точки зрения анализа ее сиюминутных и длинных перспектив. Клуб будет работать в условиях сжатого бюджета. Это всегда интересно и всегда вызывают симпатию со стороны. Возможно, и болельщиков других клубов. А Виктор Гончаренко никаких негативных элементов в команду не привнес, никаких негативных вистов не набрал. У него и так было много полномочий, а сейчас их будет максимальное количество. Правда, при этом болельщики ЦСКА сейчас настроят себя, что Чалов забьет 30 мячей и что ввод своих воспитанников никак не повлияет на результат. И танком пройдет по всем соперником, как это было минувшей весной. Я в это не верю, честно говоря. Будут затыки и проблемы, но все-таки я думаю, что ЦСКА будет бороться за призы, – сказал Розанов.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный комментатор Юрий Розанов в программе «100% футбола» на радио «Спорт ФМ» поделился мнением о будущем сезоне ЦСКА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Капский: «Переход Бордачева в «Шахтер»? Состязаться с «Шахтером» в увеличении заработной платы мы не стали и перехватами не занимались»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика