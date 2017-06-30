Анатолий Капский: «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму компенсации за Савицкого, сопоставимую с той, которую по слухам предлагала «Валенсия»

Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о переговорах с о трансфере Павла Савицкого.

– Полгода назад вы говорили, что в БАТЭ никогда не будет Павла Савицкого. Почему летом клуб сделал ему предложение?

– Тогда я знал, что говорю, и понимал, что хочу от этого заявления получить. Вот и все. Ни в коей мере мои слова не зависели от трансферной стоимости Савицкого. Все мы люди, и у каждого бывают определенные ситуации.

Сейчас лично я не занимался этим переходом. Передал Павлу через наших представителей, что у БАТЭ есть к нему интерес. Повторюсь, в жизни все меняется. Мы следим за развитием футболистов, которые нас интересовали или интересуют. Во многом благодаря Игорю Ковалевичу и в футбольном, и в человеческом развитии Савицкого произошел качественный скачок. Мы разговаривали с агентами Павла. Все устроило их сторону, но клуб отклонил наше предложение. В «Немане» очень сложная структура принятия решений. Я понял, что это не в компетенции директора клуба. Нам называли фамилии высоких государственных чиновников, которые решали этот вопрос. В конце концов «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму компенсации. С учетом всех затрат на клуб, агента и футболиста она была примерно сопоставима с той, которую по слухам предлагала . Кстати, буквально на следующий день после того, как мы обо всем договорились с представителями футболиста, в СМИ вдруг появилась информация об интересе к Савицкому со стороны «Валенсии». Я уже давно работаю в футболе, такими игрушками меня не удивить. Не получилось оформить переход, значит, не получилось.

Но, насколько нам известно, в конце года у Савицкого заканчивается срок действия контракта с «Неманом», а через полторы недели Павел достигнет 23-летнего возраста. На наш взгляд, эти два важных обстоятельства при переговорах существенно влияли на трансферную стоимость и еще окажут свое влияние в будущем. Поэтому не все так радужно у гродненского клуба в плане получения компенсации за Савицкого, если, конечно, тот не заключит новое соглашение с «Неманом», – сказал Капский.

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