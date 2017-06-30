Рассадкин за 10 минут оформил хет-трик в матче дублеров

В матче чемпионата дублеров минское «Динамо» разгромило «Витебск» (4:0)

Хет-триком в составе минчан отметился форвард Глеб Рассадкин.

Примечательно, что нападающий забил три гола за 10 минут. Рассадкин отличился на 59-й, 62-й и 69-й минутах игры.

Напомним, из-за разногласий с руководством футболист начал сезон в дубле «Динамо» и не привлекался в основной состав.

Новый главный тренер минчан Сергей Гуренко сообщил о том, что не исключает возвращение игрока в основу. Недавно стало известно, что Рассадкин включен в заявку «Динамо» на Лигу Европы.