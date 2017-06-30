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Рассадкин за 10 минут оформил хет-трик в матче дублеров
01.07.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата дублеров минское «Динамо» разгромило «Витебск» (4:0)
Хет-триком в составе минчан отметился форвард Глеб Рассадкин.
Примечательно, что нападающий забил три гола за 10 минут. Рассадкин отличился на 59-й, 62-й и 69-й минутах игры.
Напомним, из-за разногласий с руководством футболист начал сезон в дубле «Динамо» и не привлекался в основной состав.
Новый главный тренер минчан Сергей Гуренко
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В матче чемпионата дублеров минское «Динамо» разгромило «Витебск» (4:0) Отметим, что хет-триком в составе минчан отметился форвард Глеб Рассадкин.
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