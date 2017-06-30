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Первенство дублеров. 15-й тур. Минское «Динамо» разгромило «Витебск» и другие матчи
01.07.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Дублеры
15-й тур
Динамо Минск – Витебск 4:0 (0:0, 4:0)
1 июля, 14.00, Стайки
Голы: 1:0 – 59 Рассадкин, 2:0 – 62 – Рассадкин, 3:0 – 69 Рассадкин, 4:0 – 71 Мироевский.
Славия – Торпедо
1 июля, 17.00, Козенки
Шахтер – Неман
2 июля, 12.00, «Шахтер»
Ислочь – Нафтан 0:2 (0:2, 0:0)
30 июня, 12.30, КП АБФФ
БАТЭ – Городея 0:0 (0:0, 0:0)
30 июня, 13.00, Городской стадион
БАТЭ: Чичкан, Манаенков, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 63), М.Володько, Ханевич (к), Тропин (Белезяк, 55), Альшаник, Мухамедов (Размыслович, 46), Ермакович (Чичев, 66), Рушевич (Сень, 46).
Городея: Хутко (Шерман, 46), Волович, Коваль, Синявский, Шелуховский (Жуковский, 78), Новицкий (к), Гудов (Шульган, 46), Буйкевич, Кунцевич (Степанов, 78), Тихончик (Желада, 46), Кучмель (Алексеенко, 46).
Предупреждения: Тихончик (38), Шелуховский (42), Кучмель (43), Тропин (49), Волович (50), Буйкевич (77).
Динамо Брест – Гомель 4:0 (1:0, 3:0)
30 июня, 13.00, «Юность»
Голы: 0:1 – (11), 0:2 – (62), 0:3 – (70), 0:4 – (84).
Гомель: Котов (Шевченко, 64), Кружилин, Каешко, Литвинов (Барсуков, 12), Новик, Савостьянов (Гурский, 83), Девятериков (Данилков, 64), Янченко, Воспуков, Диченков (Поняков, 73), Савченко (Кенжеев, 68).
Слуцк – Днепр – 1:1 (1:0)
30 июня, 18.00, стадион госколледжа
Голы: 1:0 - Прилищ (27), 1:1 - Гречихо (66).
Слуцк: Брановец (Кондратенко, 46) – Михновец, Былинкин (к), Карпеня (Долгополов, 88), Кийко, Крот (Лозюк, 79) – Хотько, Кухтик (Радкевич, 60), Рахимов, Прилищ (Музыченко, 69) – Барисевич.
Минск – Крумкачы 1:3 (1:1, 0:2)
Голы: 1:0 – Заборонько (26), 1:1 – Санец (40), 1:2 – Зуевич (66), 1:3 – Неверовский (78).
Минск: Сонько (Пришивалко, 70), Никулин, Заборонько (Казанцев, 86), Васильев (Казаков, 46), Концедалов, Тихомиров (Лухвич, 82), Сафи, Вакулич (Селезнёв, 19), Лукашевич, Чехов (Микульский, 71), Хильман (Чижевский, 71).
Крумкачы: Волчецкий, Варванин (Яровиков, 58), Драчев, Новицкий, Исаченко, Санец (Шпилевский, 88), Лисакович, Ковалев, Зуевич (Корзюк, 72), Неверовский, Ходунов.
Предупреждения: Ходунов (38), Зуевич (42), Ковалев (43), Корзюк (81), Волчецкий (85).
29 июня, 13.00, КФП «Минск»
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Чемпионат Беларуси Дублеры 15-й тур Динамо Минск – Витебск 4:0 (0:0, 4:0) 1 июля, 14.00, Стайки Голы: 1:0 – 59 Рассадкин, 2:0 – 62 – Рассадкин, 3:0 – 69 Рассадкин, 4:0 – 71 Мироевский.
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