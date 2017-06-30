ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Бага может вернуться в БАТЭ

01.07.2017 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Дмитрия Баги.

– В последнее время появились слухи о возвращении в БАТЭ Дмитрия Баги…

– Думаю, они связаны с тем, что Дима тренируется с нашей командой. Я встречался с ним, у нас очень хорошие отношения. Поймите, в БАТЭ играли разные футболисты, с которыми в свое время по-разному расставались.

Например, у нас были определенные разногласия с Мишей Сиваковым, когда он уходил из клуба. Но он был одним из тех, кто звонил мне, когда мне было плохо, и находил нужные слова поддержки. Никогда нельзя сжигать мосты. Бага – наш воспитанник, который стал профессиональным футболистом в нашем клубе. Ничего не анонсирую, но не исключаю возвращения Димы в БАТЭ, – сказал Капский в интервью журналисту Tribuna.com Александру Ивулину.

Дмитрий Бага: «Не жалею об уходе из БАТЭ и нет такого, что любой ценой хочу вернуться»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Дмитрия Баги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Капский: «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму компенсации за Савицкого, сопоставимую с той, которую по слухам предлагала «Валенсия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика