Дмитрий Бага может вернуться в БАТЭ

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Дмитрия Баги.

– В последнее время появились слухи о возвращении в БАТЭ Дмитрия Баги…

– Думаю, они связаны с тем, что Дима тренируется с нашей командой. Я встречался с ним, у нас очень хорошие отношения. Поймите, в БАТЭ играли разные футболисты, с которыми в свое время по-разному расставались.

Например, у нас были определенные разногласия с Мишей Сиваковым, когда он уходил из клуба. Но он был одним из тех, кто звонил мне, когда мне было плохо, и находил нужные слова поддержки. Никогда нельзя сжигать мосты. Бага – наш воспитанник, который стал профессиональным футболистом в нашем клубе. Ничего не анонсирую, но не исключаю возвращения Димы в БАТЭ, – сказал Капский в интервью журналисту Tribuna.com Александру Ивулину.

Дмитрий Бага: «Не жалею об уходе из БАТЭ и нет такого, что любой ценой хочу вернуться»