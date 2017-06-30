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Кабальеро перешел из «Ман Сити» в «Челси» по свободному трансферу
01.07.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Вилли Кабальеро стал игроком «Челси».
Бывший вратарь «Манчестер Сити», покинувший клуб по истечении срока контракта, на правах свободного агента заключил соглашение с «Челси».
35-летний Кабальеро выступал за «Сити» с 2014 года.
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Голкипер Вилли Кабальеро стал игроком «Челси».
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